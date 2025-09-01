Лидеры РФ и КНР будут общаться как с участием делегаций, так и с глазу на глаз

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин продолжает рабочую программу в Китае.

Если предыдущие два дня у него были мероприятия в Тяньцзине, то теперь российский лидер переместился в Пекин. Вместе с коллегами из других стран 3 сентября Путин отметит здесь 80-летие победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, а на 2 сентября запланирована серия отдельных встреч.

Китай и Монголия

Рабочий день Путина начнется с трехстороннего саммита с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом. Мероприятие такого формата состоится впервые за три года.

После этого Путин отдельно побеседует с Си Цзиньпином. Лидеры России и Китая будут общаться как с участием делегаций, так и с глазу на глаз. Причем именно за чашкой чая будут обсуждаться самые серьезные вопросы. Не исключено, что речь пойдет и об украинском кризисе.

Частично Путин и Си Цзиньпин уже успели поговорить об этом в кулуарах саммита ШОС, проходившего в предыдущие дни в Тяньцзине. Президент России проинформировал своего коллегу об итогах переговоров с лидером США Дональдом Трампом на Аляске.

Другие встречи

Далее у Путина запланировано еще несколько встреч. Одна из них будет с президентом Сербии Александаром Вучичем. Предыдущий раз главы государств беседовали в Москве на 9 Мая.

Вновь российский лидер увидится с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. С ними президент РФ успел перекинуться парой слов накануне на саммите ШОС, но теперь предстоят полноформатные встречи.

В Китае Путина сопровождает внушительная делегация, в которую вошли вице-премьеры и министры, руководители федеральных служб и государственных корпораций. Есть и представители крупного бизнеса - как частных компаний, так и с госучастием.