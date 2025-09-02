После церемонии фотографирования российский лидер вместе с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом направились в зал "Фуцзянь"

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин продолжает свой насыщенный визит в Китай. Третий рабочий день начинается с трехстороннего саммита глав России, Китая и Монголии, который пройдет уже в седьмой раз.

Глава российского государства прибыл в Дом народных собраний на площади Тяньаньмэнь. После традиционной церемонии фотографирования он вместе с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом направились в зал "Фуцзянь", где пройдет трехсторонняя встреча.