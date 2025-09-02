Трехсторонняя встреча РФ - Китай - Монголия с участием Путина началась

Седьмой саммит лидеров трех стран стартовал в Пекине

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Седьмой трехсторонний саммит лидеров России, Китая и Монголии начался в стенах Дома народных собраний в Пекине.

Президента РФ Владимира Путина сопровождают, в том числе глава МИД Сергей Лавров, замглавы администрации президента Максим Орешкин, помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чрезвычайный и полномочный посол Игорь Моргулов, главы Минприроды Александр Козлов, министр экономического развития Максим Решетников, председатель Российско-китайского делового совета Геннадий Тимченко, главы "Газпрома" и "Роснефти" Алексей Миллер и Игорь Сечин.

Саммит Россия - Китай - Монголия проходит впервые за три года. Предыдущий раз лидеры собирались в таком формате в 2022 году в Самарканде на полях саммита ШОС.

Трехстороннее сотрудничество развивается по целому ряду направлений. Одно из них - кооперация в энергетике. Флагманским является проект строительства газопровода "Союз Восток" через Монголию в Китай в продолжение проекта "Сила Сибири - 2".

Среди других приоритетов - сотрудничество в сфере транспорта и развитие трансграничного железнодорожного коридора на базе Улан-Баторской железной дороги.

Укрепляются контакты между деловыми кругами России, Китая и Монголии. Идет реализация трехсторонних природоохранных программ.