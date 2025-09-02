Россия считает важным, чтобы успешное сотрудничество наполнялось и приобретало новые грани, отметил президент

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Россия искренне стремится к развитию отношений и с Монголией, и с Китаем, заявил президент РФ Владимир Путин на трехсторонней встрече с лидерами этих стран.

"Россия искренне стремится к многостороннему развитию взаимовыгодных, равноправных и многоплановых отношений и с Китайской Народной Республикой, и с Монголией", - сказал Путин.

При этом Россия считает важным, чтобы успешное сотрудничество наполнялось и приобретало новые грани, заметил президент России.

Путин также поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина и китайскую сторону за гостеприимство и организацию встречи в трехстороннем формате, которая состоялась по инициативе лидера Китая.