Российский лидер Владимир Путин всегда использует многосторонние форматы, чтобы проводить большое количество контактов с зарубежными коллегами, добавил представитель Кремля

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Западная политическая модель уже исчерпала себя, и теперь на "обломках" ее прежней эффективности выстраиваются более жизнеспособные системы, такие как ШОС. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии "Известиям".

По его словам, в этом вопросе "вряд ли нужно обращать внимание на то, как это преподносит Запад". "Никто не ставит целью делать какие-то альтернативные модели, - обратил внимание Песков. - Но по мере того, как одна модель исчерпывается, исчерпывает свою эффективность, на ее - ну, не обломках, а основах ее неэффективности - выстраиваются более эффективные какие-то системы. И вот сейчас этот процесс происходит, происходит очень активно".

Кроме того, отметил представитель Кремля, российский лидер Владимир Путин всегда использует многосторонние форматы, подобные ШОС, для того, чтобы проводить большое количество контактов с зарубежными коллегами и представителями других стран.