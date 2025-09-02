Председатель КНР отметил сложную обстановку в мире

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Китай, Россия и Монголия должны укреплять единство и сотрудничество в сложной международной обстановке. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на трехсторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным и лидером Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом.

"Чем более нестабильной и запутанной становится международная обстановка, тем больше Китай, Россия и Монголия должны укреплять единство и сотрудничество, усиливать взаимную поддержку, уважать коренные интересы и основные проблемы друг друга", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.