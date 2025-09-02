Си Цзиньпин: Китаю, РФ и Монголии нужно развивать взаимодействие в рамках ШОС

Председатель КНР также призвал использовать различные платформы и центры сотрудничества, созданные в ходе Тяньцзиньского саммита

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Пекин, Москва и Улан-Батор должны развивать трехстороннее взаимодействие на площадках Шанхайской организации сотрудничества. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на трехсторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным и лидером Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом.

"Необходимо укреплять взаимодействие в рамках ШОС, - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. - ШОС является основной площадкой для стран региона для совместного обеспечения безопасности и достижения общего развития". Он также призвал использовать различные платформы и центры сотрудничества, созданные в ходе Тяньцзиньского саммита, для расширения масштабов взаимодействия.