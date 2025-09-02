2 сентября, 12:19,
обновлено 2 сентября, 12:20
Визит Владимира Путина в Китай — 2025

Путин проводит в Пекине встречу с Фицо

© ТАСС/ Ruptly
Переговоры проходят на полях мероприятий по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин начал встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, передает корреспондент ТАСС.

Читайте также
Путин: некоторые компании Словакии продолжают работу на российском рынкеПутин надеется, что торговля между РФ и Словакией продолжит расти

Переговоры проходят в Пекине на полях мероприятий по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны. Фицо ранее выразил сожаление, что Евросоюз на торжествах представлен лишь Словакией. Он напомнил, что на долю народов бывшего СССР, Китая выпали наибольшие тяжести Второй мировой войны, и эти факты нельзя отрицать.

Предыдущий раз Путин и Фицо встречались в мае: премьер Словакии приезжал в Москву на День Победы. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичСловакияРоссияКитайФицо, Роберт