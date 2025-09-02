Путин проводит в Пекине встречу с Фицо

Переговоры проходят на полях мероприятий по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин начал встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, передает корреспондент ТАСС.

Переговоры проходят в Пекине на полях мероприятий по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны. Фицо ранее выразил сожаление, что Евросоюз на торжествах представлен лишь Словакией. Он напомнил, что на долю народов бывшего СССР, Китая выпали наибольшие тяжести Второй мировой войны, и эти факты нельзя отрицать.

Предыдущий раз Путин и Фицо встречались в мае: премьер Словакии приезжал в Москву на День Победы.