"Если я жив - это уже хорошо". Путин на вопрос о том, как он поживает

Президент России пошутил в ответ на вопрос словацкого премьера о том, как у него дела

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Протокольная часть беседы президента РФ Владимира Путина и премьера Словакии Роберта Фицо приобрела неожиданный поворот. Путин продемонстрировал быструю реакцию и здоровый юмор, отвечая на, как выразился гость из Словакии, "не очень приятный вопрос".

"В начале у меня не очень приятный вопрос: как вы поживаете?" - спросил Фицо, отвечая на приветственную реплику Путина. "Если я жив, то это уже хорошо", - мгновенно среагировал Путин. "Приятный вопрос. Это каждого касается", - смеясь добавил он.