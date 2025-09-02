Путин назвал страны НАТО "специалистами по фильмам ужасов" из-за страшилок о РФ

Российский президент отметил "истерию по поводу того, что Россия якобы задумала нападать на Европу"

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что, рассказывая об агрессивных планах, которые якобы вынашивает Россия, страны НАТО стали "специалистами по фильмам ужасов".

"Словакия, как известно, и член ЕС, и член НАТО. Вы можете себе позволить критиковать их политику, потому что это как бы ваше сообщество, ваша семья сегодня. Я не хочу вас ставить в сложное двойственное положение, заниматься критикой НАТО и Евросоюза. Не хочу их сравнивать с пресмыкающимися, с животными", - сказал президент в разговоре с премьером Словакии Робертом Фицо.

"Они специалисты не по сказкам, они специалисты по фильмам ужасов. Постоянно нагнетается какая-то истерия по поводу того, что Россия якобы задумала нападать на Европу. Я думаю, что это для здравомыслящих людей понятная провокация или полная некомпетентность", - подчеркнул он.