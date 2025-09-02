С Вашингтоном этот вопрос косвенно поднимался, отметил российский президент

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Москва готова рассмотреть сотрудничество с Вашингтоном и Киевом в вопросах, касающихся Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). С американской стороной при этом данный вопрос уже косвенно поднимался, отметил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

"Мы можем посотрудничать с американскими партнерами и на Запорожской атомной электростанции, - обратил внимание президент. - Мы, в принципе, косвенно эти вопросы тоже с ними обсуждали. То же самое, кстати говоря, касается и украинской стороны".

Путин подчеркнул: в случае, когда речь заходит об АЭС, вопросы поставок и сотрудничества - "это всегда выбор заказчика". "У нас есть хороший опыт сотрудничества с ино-партнерами, причем и с европейскими партнерами. В частности это касается нашей совместной работы в Венгрии", - напомнил российский лидер.