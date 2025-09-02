При этом членство в НАТО - это другой вопрос, заявил президент России

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Россия считает угрозой свой безопасности возможное членство Украины в НАТО, но это не касается Евросоюза.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Словакии Робертом Фицо.

"Что касается членства Украины в ЕС - мы никогда против этого не возражали. Что касается НАТО - это другой вопрос, здесь речь идет об обеспечении безопасности РФ, причем не только сегодня", - сказал российский лидер.