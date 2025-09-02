Встреча Путина и Фицо в Пекине завершилась

Она длилась более часа

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Словакии Робертом Фицо подошла к концу, передает корреспондент ТАСС.

Она продлилась больше часа. Мероприятие началось примерно в 17:20 по пекинскому времени (12:20 мск). Встреча была организована в Пекине, куда Путин и Фицо приехали на торжества к 80-летию окончания Второй мировой войны.

С этой темы и начался разговор. Путин поблагодарил премьера Словакии за визит в Москву на 9 Мая и высоко оценил его независимую внешнюю политику. Фицо же отметил вклад народов СССР в Победу.

Затем речь зашла о ряде других вопросов, в том числе ситуации вокруг Украины, поведении ЕС, восстановлении диалога между Москвой и Вашингтоном.