Говорить о развитии двусторонних отношений пока рано, отметил помощник российского лидера

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Москва и Вашингтон сейчас ведут диалог прежде всего по Украине, говорить о развитии двусторонних отношений пока рано. На это указал помощник президента РФ Юрий Ушаков в комментарии Первому каналу.

Так он ответил на вопрос, может ли российский лидер Владимир Путин проинформировать американского коллегу Дональда Трампа об итогах своей поездки в Китай с учетом развития между двумя странами.

"Отношения развиваются прежде всего по линии обсуждения украинского конфликта. Говорить о каком-то развитии, как вы упомянули, двусторонних отношений, мне кажется, преждевременно", - отметил дипломат.