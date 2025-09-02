Министр иностранных дел сообщил, что по инициативе президента Путина был возобновлен диалог с Киевом

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что переговоры с Украиной будут продолжены, главы делегаций находятся в прямом контакте. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью индонезийской газете Kompas.

Отвечая на вопрос, какие шаги Москва предприняла для решения конфликта вокруг Украины, Лавров напомнил, что весной по инициативе президента РФ Владимира Путина были возобновлены прямые переговоры между российской и украинской сторонами. "Состоялось три раунда в Стамбуле, и в их рамках был достигнут определенный прогресс по гуманитарным вопросам: обменам военнопленными и удерживаемыми лицами, возвращению тел убитых и так далее. Кроме того, каждая из сторон изложила свое видение условий завершения конфликта. Главы делегаций находятся в прямом контакте. Рассчитываем, что переговоры будут продолжены", - отметил Лавров.

Он также подчеркнул, что урегулирование кризиса на Украине мирными средствами остается для России приоритетом. "Напомню, что после начала специальной военной операции по спасению людей в Донбассе Киев запросил переговоры, и мы сразу согласились. Они проходили в феврале - апреле 2022 года сначала в Белоруссии, потом в Турции. Были даже парафированы договоренности о мирном завершении конфликта, однако киевский режим по совету своих западных кураторов отказался от подписания мирного договора, выбрав продолжение войны", - напомнил министр.

Россия и Украина по итогам двух первых раундов переговоров, которые прошли в Стамбуле 16 мая и 2 июня, договорились об обмене пленными по формуле "тысяча на тысячу", а также о возвращении тяжелобольных и молодых (до 25 лет) пленных по формату "всех на всех" - с каждой стороны не менее 1 000 человек. Москва в продолжение стамбульских договоренностей также в июне передала Киеву сначала 6 060 тел погибших украинских военнослужащих, вернув 78 погибших бойцов ВС РФ, а 17 июля - еще 1 000 тел солдат ВСУ, получив 19 тел погибших российских бойцов.

По итогам третьего раунда, прошедшего 23 июля в Стамбуле, стороны договорились об обмене не только военными, но и гражданскими лицами. Россия предложила Украине создать онлайн три рабочих группы для решения политических, военных и гуманитарных вопросов. Кроме того, Москва предложила Киеву передать еще 3 000 тел военнослужащих ВСУ, а также вернуться к коротким гуманитарным паузам на линии фронта для сбора раненых и тел погибших. Последняя передача 1 000 тел военнослужащих ВСУ состоялась 19 августа. В свою очередь Украина передала российской стороне 19 тел.