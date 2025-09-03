Российский президент, как и другие лидеры, прошел через ворота Дуаньмень по красной ковровой дорожке вдоль почетного караула на Южную площадь Императорского дворца

ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин прибыл в центр Пекина, где сегодня пройдет масштабный парад по случаю 80-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и мировой антифашистской войне.

Высокие гости по очереди появляются на месте проведения торжеств. Путин, как и другие лидеры, прошел через ворота Дуаньмень по красной ковровой дорожке вдоль почетного караула на Южную площадь Императорского дворца, где всех глав иностранных делегаций встречают председатель КНР Си Цзиньпин с супругой. После совместного фотографирования лидеры пройдут на трибуны на площади Тяньаньмэнь.

На параде, помимо Си Цзиньпина и российского лидера, будут присутствовать также лидер КНДР Ким Чен Ын и главы государств и правительств еще 24 стран. Церемония продлится 70 минут, на ней НОАК представит традиционные виды войск и новые рода вооруженных сил - 45 расчетов, передовые ракетные технологии, танки, авиацию и беспилотные системы национального производства.

Путин посещает Китай с четырехдневным визитом с 31 августа. После этого он полетит во Владивосток на Восточный экономический форум.