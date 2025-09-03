Встреча Путина с Ким Чен Ыном стала одной из рекордных по длительности

Российский президент и лидер КНДР общались примерно 2,5 часа

ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном побила по длительности почти все остальные контакты, состоявшиеся у президента РФ Владимира Путина во время визита в Китай, передает корреспондент ТАСС.

Путин и Ким Чен Ын общались примерно 2,5 часа: 1,5 - с участием делегаций, еще 1 - тет-а-тет. Более длительными были только переговоры президента РФ с лидером Китая Си Цзиньпином - они заняли не менее 3,5 часа.

На третьем месте по продолжительности - общение с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. С ним Путин начал беседовать еще в автомобиле, по пути с саммита ШОС. В итоге, уже прибыв на место, главы государств примерно 50 минут оставались в Aurus, чтобы не прерывать разговор. Затем еще около часа Путин и Моди говорили в официальной обстановке.

Продолжительными также были контакты Путина с президентом Сербии Александаром Вучичем, премьер-министром Словакии Робертом Фицо, президентом Ирана Масудом Пезешкианом - они длились больше часа.