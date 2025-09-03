Путин планирует дать пресс-конференцию в Пекине

Президент РФ находится в Китае с четырехдневным визитом

ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в завершение своего визита в КНР ответит на вопросы журналистов, передает корреспондент ТАСС.

Путин находится в Китае с четырехдневным визитом. По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина глава российского государства посетил два города - Тяньцзинь и Пекин.

В Тяньцзине президент наряду с другими иностранными лидерами принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. В Пекине Путин присутствовал на параде по случаю 80-й годовщины победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, а также на торжественном приеме.

Помимо участия в общих мероприятиях в Китае у российского лидера состоялся ряд двусторонних встреч, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином и лидером КНДР Ким Чен Ыном.