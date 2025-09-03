Президент РФ отметил, что продвижение российских сил идет разным темпом

ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Российское наступление в рамках специальной военной операции идет разным темпом, противник при этом пытается "затыкать дыры", перебрасывая наиболее дееспособные подразделения на критичные, по его мнению, направления. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

"То, что мы видим: он [противник] пытается "затыкать дыры", что называется, перебрасывая наиболее дееспособные части из одного достаточно сложного для него района в другие районы боевых действий, которые считает более критичными", - сказал российский лидер.

В частности, отметил Владимир Путин, недавно противник перебросил 95-ю бригаду с Сумского направления на другой участок. "Что, там разве им легче, на Сумском направлении? Нет. Просто заменил на менее боеспособное подразделение, а 95-ю бросил туда, где он считает важнее. И так по всей линии боевого соприкосновения - с одного участка на другой", - рассказал он.