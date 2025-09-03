Президент РФ подчеркнул при этом, что боевые действия - это "сложная и тяжелая вещь"

ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не стал делать прогнозов о дальнейшем ходе спецоперации России на Украине, подчеркнув при этом, что боевые действия - это "сложная и тяжелая вещь", строить прогнозы вокруг которой не целесообразно.

"Боевые действия - это вещь и сложная, и жестокая, поэтому никаких здесь прогнозов делать не следует", - подчеркнул российский лидер на пресс-конференции по итогам визита в Китай.