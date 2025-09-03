Власти РФ стремятся к тому, чтобы вместе с партнерами договориться о том, что можно взаимно поставить, указал президент России

ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Наличие проблем и дисбалансов имеет место быть в мировой торговле, возможные пути их решения нужно вырабатывать в ходе переговоров. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

"Существуют какие-то проблемы и дисбалансы в торговле, но, на наш взгляд, их все-таки нужно решать в ходе переговорного процесса. Вот сейчас только что мы провели очень длительные подробные консультации с некоторыми нашими партнерами. С некоторыми у нас тоже дисбаланс не в нашу пользу. Мы стремимся к тому, чтобы вместе с партнерами договориться о том, что же они могли им поставить, чтобы мы могли им поставить, и в ходе этой совместной работы найти решение этих проблем, и у нас получается", - сказал Путин.