Путин назвал работу группы Мединского примером сдержанности

Президент РФ отметил, что Москва готова повысить до "высокого политического" уровень переговорной группы в случае необходимости

ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал, что доволен работой переговорной группы во главе с Владимиром Мединским. По его словам, то, что делает группа, является "хорошим примером сдержанности и профессионального подхода".

"Работой Мединского я доволен. <...> То, что сейчас делает наша переговорная группа под руководством моего помощника Мединского Владимира Ростиславовича, мне кажется, это хороший пример сдержанности и профессионального подхода", - заявил президент Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

При этом он добавил, что Россия готова повысить до "высокого политического" уровень переговорной группы в случае необходимости.