Путин назвал работу группы Мединского примером сдержанности

ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал, что доволен работой переговорной группы во главе с Владимиром Мединским. По его словам, то, что делает группа, является "хорошим примером сдержанности и профессионального подхода".
Читайте такжеВстреча с Зеленским, ход СВО и юмор Трампа: о чем Путин говорил на пресс-конференции в КНР
"Работой Мединского я доволен. <...> То, что сейчас делает наша переговорная группа под руководством моего помощника Мединского Владимира Ростиславовича, мне кажется, это хороший пример сдержанности и профессионального подхода", - заявил президент Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
При этом он добавил, что Россия готова повысить до "высокого политического" уровень переговорной группы в случае необходимости.