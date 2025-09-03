Важен результат, отметил президент РФ

ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Россия готова повысить уровень переговорной группы с Украиной в случае возникновения такой необходимости. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

"Если возникнет необходимость что-то сделать направленное на повышения уровня, доведения ее (переговорной группы - прим. ТАСС) до политического уровня, мы к этому готовы. Я бы сейчас не хотел конкретизировать, называть какие-то конкретные фамилии. Но мы готовы на то, чтобы повысить это до действительно высокого политического уровня. Важен результат", - сказал он.