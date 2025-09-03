Президент России отметил, что спецпосланник президента США излагает позицию именно американского президента

ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф достоверно передает позиции Соединенных Штатов и России, об этом свидетельствует прошедший на Аляске российско-американский саммит. На это указал президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в КНР.

"Я абсолютно убежден, что господин Уиткофф излагает в контактах со мной и с другими членами команды российского руководства позицию именно американского президента, - уверен Путин, - а не какую-либо другую. Наши переговоры в Анкоридже показали, что было ясно из контекста наших переговоров, что он вполне достоверно передает президенту Трампу позицию российской стороны".