3 сентября, 17:18,
обновлено 3 сентября, 17:40
Визит Владимира Путина в Китай — 2025

Путин: Уиткоффа критикуют те, кому не нравится его позиция по Украине

Им не нравится и позиция самого американского лидера Дональда Трампа, вот в чем все дело, указал президент РФ

ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа критикуют те, которым не нравится его позиция и позиция американского лидера Дональда Трампа по украинскому регулированию. На это указал президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в КНР.

"С критикой в отношении Уиткоффа выступают те, которым не нравится эта позиция [по регулированию украинского конфликта]. Но им не нравится и позиция самого Трампа, вот в чем все дело", - сказал российский лидер. 

