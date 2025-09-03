Путин: желающие воевать "до последнего украинца" нападают на "партию мира"

Президент РФ отметил, что "подходы к урегулированию могут быть разными"

ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. "Партия войны", или же европейские страны, которые хотят воевать "до последнего украинца", всегда нападают на "партию мира" - США. На это указал президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в КНР.

"Подходы к урегулированию могут быть разными. Есть те, которые говорят: нужно воевать до последнего украинца, - указал Путин, заметив, что некоторые европейцы пытаются представить дело именно таким образом. - А есть представители действующей американской администрации, сам президент [США Дональд Трамп], которые пытаются найти решение, причем решение мирными средствами".