Президент РФ отметил, что у него сложились добрые отношения с американским лидером

ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что слова американского лидера Дональда Трампа о якобы заговоре России, КНР и КНДР против США - это проявление его юмора.

"Президент Соединенных Штатов не лишен юмора, все понятно, мы все это хорошо знаем. У меня с ним добрые отношения сложились, мы обращаемся друг к другу по именам", - отметил он на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

Ранее Трамп, комментируя военный парад в Пекине, попросил председателя КНР Си Цзиньпина передать привет Путину и лидеру КНДР Ким Чен Ыну. "Пожалуйста, передайте мои самые теплые приветствия Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы готовите заговор против Соединенных Штатов Америки", - написал он в Truth Social.