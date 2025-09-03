Сроки неизвестны, указал российский лидер

ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Подготовка к возможной встрече с американским лидером Дональдом Трампом в Москве не ведется, но приглашение "на столе". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

"Сроков неизвестно, подготовка к встрече не ведется, но приглашение на столе", - сказал Путин, отвечая на вопрос о возможной встрече с Трампом в Москве.

Американский лидер на совместной с Путиным пресс-конференции по итогам встречи в Анкоридже в августе в ответ на приглашение приехать в Москву заявил, что считает это возможным.