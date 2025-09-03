Президент обратил внимание, что Москва еще в 2022 году предлагала Киеву вывести войска из Донбасса

ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что после отвода российских войск от Киева в 2022 году Украина резко передумала договариваться мирно и сообщила о желании воевать до тех пор, пока одной из сторон "не отвернут голову".

Он обратил внимание, что Россия еще в 2022 году предлагала украинским вывести войска из Донбасса и закончить конфликт немедленно. И это в целом не вызвало в Киеве полного отторжения. Однако, продолжил Путин, после отвода российский войск от Киева "сразу ситуация поменялась". "И нам сказали - почти дословно: "Теперь будем воевать до тех пор, пока вы нам голову не отвернете. Либо мы вам", - поделился он.