Посольство РФ призвало Лондон воздержаться от обвинения в похищении детей

Жизни детей были спасены благодаря оперативно организованной эвакуации из зоны боевых действий, указали в диппредставительстве

ЛОНДОН, 3 сентября. /ТАСС/. Правительству Великобритании следует отказаться от распространения недостоверной информации о якобы насильственно перемещенных в Россию детях с Украины. Об этом говорится в заявлении российского посольства в Лондоне, опубликованном после введения Соединенным Королевством очередных санкций против Москвы.

"Здоровье и благополучие детей - наш приоритет. Ни о каком похищении речи быть не может. Жизни детей были спасены благодаря оперативно организованной эвакуации из зоны боевых действий. Все они находятся в безопасности. Уполномоченные по правам ребенка ведут работу по их воссоединению с родными. Призываем британские власти впредь воздерживаться от голословных обвинений и не мешать работе по защите прав и интересов несовершеннолетних", - сказано в нем.

В посольстве РФ подчеркнули, что Лондон оперирует недостоверными сведениями, обосновывая введение санкций против Москвы. "В качестве обоснования используется не соответствующая действительности информация. В частности, приведены домыслы о якобы насильственном перемещении с территории Украины в Россию 19,5 тыс. детей. Напомним, что в ходе российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня Киев представил список из 339 украинских детей, оказавшихся в сложной ситуации из-за вооруженного конфликта на Украине. 30% данных из этого списка не подтвердились. Значительная часть этих детей либо никогда не были в России, либо они являются совершеннолетними или уже вернулись к семьям", - отмечается в заявлении.

В российском диппредставительстве также обратили внимание на цинизм правительства Великобритании, которое ввело санкции против Движения первых и "Волонтеров Победы" в годовщину окончания Второй мировой войны. "Циничным выглядит и решение Лондона приурочить введение санкций против тех, кто занимается сохранением памяти о нашей общей Победе во Второй мировой войне, к 3 сентября - годовщине ее окончания", - говорится в заявлении.

Ранее Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 11 позиций, включив в него, в частности, Движение первых, "Волонтеров Победы" и Региональный общественный фонд им. Ахмата-Хаджи Кадырова. В МИД королевства заявили, что новые санкции введены против людей и организаций, якобы занимающихся "насильственной депортацией и индоктринацией украинских детей". Российские власти неоднократно называли абсурдными эти инсинуации.