ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп осознает, какую катастрофическую роль США сыграли в трагической ситуации вокруг Украины. Такое мнение выразила в интервью ТАСС на полях ВЭФ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"У меня есть ощущение, опять же мое личное, что есть какая-то доля осознания той катастрофической роли, которую Соединенные Штаты Америки сыграли в этой трагедии. И я думаю, что нужно всячески с огромным вниманием и с большой концентрацией и оценивать, и относиться к этим заявлениям президента США в пользу мирного урегулирования. Это важно. И для Соединенных Штатов последних десятилетий, по сути, беспрецедентно", - сказала дипломат.

Захарова отметила, что ей кажется "крайне недальновидным и крайне неправильным поверхностное, неглубокое и где-то порой уничижительное отношение к его [Трампа] заявлениям относительно необходимости урегулирования ситуации на Украине". "И это говорю вам я, человек, который любит и сарказм, и юмор, и часто использует это в публичной работе. Но вы понимаете, посмотрите, какая ситуация. Человек, который сам был на рубеже, на границе жизни и смерти. Покушение, эта пуля, которая пролетела реально у его виска, мне кажется, подвела черту под тем, что действительно является частью политического шоу и реальных ценностей", - считает она.

"Если человек, который обрел вторую жизнь (а он так об этом и говорит, действительно получил второй шанс, он выжил в этой ситуации), постоянно говорит о необходимости урегулирования ситуации на Украине - стране, с которой у него нет границы, с которой его лично корнями, родством, кровью, культурой мало что связывает, - это говорит о том, что он действительно хочет стать частью процесса урегулирования", - подчеркнула Захарова, добавив, что это "ее личное мнение".

Комментируя дискуссию вокруг заявлений Трампа, дипломат обратила внимание, что она видит "много саркастического". "Он яркий политический деятель, у него своя манера ведения дискуссий. Он во многом создал, можно сказать, особую культуру такого политического существования. До него многих вещей не было. Были какие-то отдельные. Но вот в таком виде, в котором он представил, он, конечно, создал свою собственную культуру ведения политических дел как внутри Соединенных Штатов Америки, так и во вне. Это ни хорошо ни плохо. Это данность, вот это такой факт, это такое явление", - указала она.

"Есть масса других вопросов и проблем на повестке. И в той политической культуре, которую он создал, он бы мог маневрировать. Частично он маневрирует. Но очевидно, что для него это является темой. И это не только противовес тому, что делал [экс-президент США Джо] Байден. Не без этого, конечно", - заметила официальный представитель МИД РФ.

О ВЭФ

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.

Полный текст интервью будет опубликован позднее на ресурсах ТАСС.