Косачев: саммит лидеров России, Китая и Монголии стал прорывным

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Трехсторонний саммит лидеров России, Китая и Монголии Владимира Путина, Си Цзиньпина и Ухнаагийн Хурэлсуха в Пекине, в результате которого был подписан меморандум о строительстве газопроводов "Сила Сибири - 2" и "Союз Восток", стал прорывным. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в своей колонке для ТАСС.

"Прорывным стал разговор между лидерами России, Китая и Монголии, в результате которого был подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве газопроводов "Сила Сибири - 2" и "Союз Восток", - написал Косачев.

Это событие является важнейшим фактором и региональной, и глобальной повестки не только в энергетической сфере, отметил сенатор. Новая магистраль является и четким геополитическим сигналом, с каким именно направлением связывает свое развитие Россия как минимум на десятилетия, добавил Косачев.

"Фактически западное направление признано бесперспективным, и никакого "прозрения" или "отрезвления" в Европе Москва больше не ожидает, реализуя проект, по масштабу сравнимый со значением советско-западноевропейского проекта "Газ - трубы", - отметил сенатор.

Седьмой трехсторонний саммит лидеров России, Китая и Монголии прошел ранее в стенах Дома народных собраний в Пекине. Президента РФ Владимира Путина сопровождали в том числе глава МИД Сергей Лавров, замглавы администрации президента Максим Орешкин, помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чрезвычайный и полномочный посол Игорь Моргулов, глава Минприроды Александр Козлов, министр экономического развития Максим Решетников, председатель Российско-китайского делового совета Геннадий Тимченко, главы "Газпрома" и "Роснефти" Алексей Миллер и Игорь Сечин.

Саммит Россия - Китай - Монголия прошел впервые за три года. Предыдущий раз лидеры собирались в таком формате в 2022 году в Самарканде на полях саммита ШОС. Трехстороннее сотрудничество развивается по целому ряду направлений. Одно из них - кооперация в энергетике. Флагманским является проект строительства газопровода "Союз Восток" через Монголию в Китай в продолжение проекта "Сила Сибири - 2".