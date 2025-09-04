Это решение киевского режима не выдерживает никакой критики, сказал специальный представитель министра иностранных дел РФ по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелех

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Решение режима на Украине о ликвидации Киевской митрополии направлено на захват собственности и полный разгром церкви. Об этом говорится в заявлении специального представителя министра иностранных дел РФ по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаила Мелеха.

"Руководство Украины продолжает целенаправленное уничтожение духовно-культурной основы своего государства, лишая миллионы людей исторической памяти и разрушая национальное самосознание. При этой экзекуции о правах верующих даже не вспоминают", - отметил дипломат.

Он подчеркнул, что это решение киевского режима не выдерживает никакой критики с правовой точки зрения, а также нарушает конституцию. "Чуть ли не ключевая его цель - передел собственности. Проще говоря, грабеж, - подчеркнул Мелех. - После ликвидации головной структуры УПЦ государство планирует в одностороннем порядке расторгнуть все ранее заключенные с церковью соглашения об аренде и изъять имущество". Построенную на средства религиозных общин, а также находящуюся в частной собственности недвижимость, считает эксперт, отобрать сложнее, но варианты возможны.

По его словам, в этом контексте становится понятен исключительный интерес киевских властей к святым мощам Киево-Печерской лавры "и тщательно оберегаемый от посторонних глаз процесс их "инвентаризации". "Не исключено, что граждане Украины становятся невольными свидетелями предпродажной подготовки святынь с целью их дальнейшего перемещения в качестве экспонатов в европейские музеи, а то и частные коллекции", - подчеркнул спецпредставитель российского министра.

Он обратил внимание, что речь идет о ликвидации одной из крупнейших не только в отдельной стране, но в общемировом масштабе конфессий. "Вместе с ней может уйти в небытие духовно-культурное наследие целого народа", - говорится в заявлении. При этом, как отметил Мелех, международные организации не дают должной оценки действиям Киева. "Очевидно, что такое равнодушие способно привести к катастрофе. Министерство иностранных дел Российской Федерации продолжит тщательно фиксировать противоправные (а в цивилизованных странах уголовно наказуемые) деяния всех фигурантов антицерковного процесса на Украине", - заключил дипломат.

27 августа Госэтнополитики Украины признало УПЦ аффилированной с РПЦ. Согласно закону "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", УПЦ через 60 дней досрочно лишится права на пользование государственным и коммунальным имуществом.