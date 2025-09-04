Москалькова: работа над воссоединением семей в России и на Украине продолжится

России поступают обращения и из других стран, отметила уполномоченный по правам человека в РФ

МИНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Акции по воссоединению семей в России и на Украине будут продолжаться и могут распространиться на другие страны. Об этом сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Мы сегодня работаем над воссоединением еще нескольких семей", - сообщила она в ответ на вопрос ТАСС.

По словам уполномоченного по правам человека, пока задействованы семьи из двух стран - России и Украины. "Но к нам сегодня поступают обращения из других государств, которые видят, что такой коридор работает и есть ситуации, когда необходимо помочь в воссоединении семей тех людей, которые оказались на территории других государств. Мы нарабатываем такой опыт и надеемся быть полезными в этом направлении", - отметила Москалькова.

Москалькова сказала, что уже более 50 семей воссоединились при содействии института уполномоченного по правам человека в России и омбудсменов в регионах и при поддержке белорусской стороны.

"Процесс этот непростой. Нужно было заняться восстановлением документов, вопросами организации скорой помощи. Большие слова благодарности Международному комитету Красного Креста и нашему Российскому Красному Кресту, которые участвовали в организации транспорта, обеспечении одеждой, медикаментами. Важно, чтобы несмотря ни на какие политические ситуации гуманитарный коридор работал", - сказала Москалькова.

Ранее пять семей из России и еще пять с Украины воссоединились со своими близкими на белорусско-украинской границе при посредничестве омбудсмена РФ. Мероприятие прошло в Гомельской области Белоруссии с участием представителей Международного комитета Красного Креста и белорусской стороны.