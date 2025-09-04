Посольство РФ в Бельгии: "метать бисер" перед Рютте бесполезно

В российском диппредставительстве отметили, что генсеку НАТО пора определиться, представляет ли Россия "значительную прямую угрозу странам Евроатлантики"

БРЮССЕЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. "Метать бисер" перед генсеком НАТО Марком Рютте, "обучая его азам вежливости и дипломатии", бесполезно, но ему пора определиться, представляет ли Россия "значительную прямую угрозу странам Евроатлантики" или является страной, сравнимой с Техасом. Об этом заявили в посольстве России в Бельгии, которое также курирует контакты с НАТО.

"Пытаться учить азам вежливости и дипломатии деятелей уровня М. Рютте бесполезно. Не будем метать бисер... Но генсекретарю стоило бы определиться, является ли президент России Владимир Путин «не таким уж могущественным лидером» страны, сравнимой с ковбойским штатом, или президентом государства, представляющего наиболее «значительную и прямую угрозу безопасности Евроатлантики». А то население натовских стран и так не может понять, зачем резко урезаются социальные расходы и оголтело наращиваются военные траты", - заявили в российском посольстве.

Российские дипломаты назвали выпады Рютте в адрес руководства РФ хамскими и отметили, что "ранее он уже пытался оскорбить министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, призывая "не уделять слишком много внимания" его словам". "Теперь он договорился до того, что сравнил президента России с губернатором Техаса (к слову, штат, губернатором которого он «назначил» российского президента, по размерам больше Нидерландов, откуда родом сам М. Рютте - прим. посольства РФ)", - заявили в российском диппредставительстве.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте, выступая на форуме по безопасности в Чехии, призвал страны ЕС наращивать темпы милитаризации Европы и готовиться к противостоянию с Россией, но при этом предложил "не относиться к России слишком серьезно", сравнив президента России с "губернатором Техаса".