Россия не потерпит военной интервенции стран НАТО на украинскую территорию под видом миротворческих миссий, подчеркнул лидер ЛДПР

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Европа пытается превратить мирный процесс по Украине в профанацию, чтобы сорвать переговоры по линии РФ - США. Такое мнение выразил председатель комитета Госдумы по международным делам, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Западная Европа с [президентом Франции Эмманюэлем] Макроном в авангарде пытается превратить весь процесс украинского урегулирования в профанацию. С целью - и они ее даже не скрывают - срыва переговорного трека по линии Москва - Вашингтон", - написал он в своем Telegram-канале.

По мнению парламентария, лидеры европейских стран вместе с Владимиром Зеленским выдвигают заведомо невыполнимые условия под предлогом гарантий безопасности, которые не могут обсуждаться без участия Москвы.

"Париж, Лондон, Берлин и Киев провоцируют эскалацию и мира не хотят", - отметил депутат.

Слуцкий подчеркнул, что Россия не потерпит военной интервенции стран НАТО на украинскую территорию под видом миротворческих миссий.

В четверг в Париже прошла встреча членов так называемой коалиции желающих, на которой среди прочего планировалось обсудить гарантии безопасности Украины. По словам президента Франции Эмманюэля Макрона, коалиция теперь насчитывает 35 участников, из них 26 выразили готовность направить воинский контингент на Украину после установления перемирия или мира.