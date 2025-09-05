Владимир Зеленский отверг предложение через главу МИД, отметил пресс-секретарь президента России

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пригласил Владимира Зеленского в Москву не для того, чтобы тот капитулировал, а для того, чтобы состоялся разговор. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил журналистам.

"Он был приглашен в Москву, чтобы поговорить, а не капитулировать", - сказал Песков. Отвечая на вопрос, почему была выбрана именно Москва, представитель Кремля подчеркнул, что "это было предложение Путина". "Это было его предложение, и мы видим, что оно было отвергнуто Зеленским лично через его главу МИД", - сказал он.