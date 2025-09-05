Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) особое внимание уделил украинскому вопросу. Российский лидер рассказал, где готов встретиться с Владимиром Зеленским, предупредил НАТО о неприемлемости размещения западных войск на Украине и призвал считаться с гарантиями безопасности для России

Место встречи

Путин назвал Москву лучшим местом для возможной встречи с Владимиром Зеленским. "В следующий раз, если реально кто-то хочет с нами встретиться, мы готовы. Самое лучшее место для этого — столица Российской Федерации, город-герой Москва", — заявил президент.

При этом он подчеркнул, что Россия обеспечит безопасность киевским представителям. "Мы готовы ко встречам на высшем уровне. Украинская сторона хочет этой встречи и предлагает эту встречу. Я сказал: "Готов, пожалуйста, приезжайте, мы точно совершенно обеспечим условия для работы и безопасность — гарантия 100%", — сказал глава государства.

Но отдельно российский лидер подчеркнул, что, хоть и готов к контактам с Зеленским, большого смысла в этом не видит. "Почему? Потому что договориться будет с украинской стороной практически невозможно по ключевым вопросам: даже если будет политическая воля — в чем я сомневаюсь, — есть юридико-технические трудности", — отметил Путин, добавив, что в соответствии с конституцией Украины любые договоренности по территориям должны быть подтверждены на референдуме.

"Для того чтобы провести референдум, нужно отменить военное положение — в условиях военного положения он не проводится. Если будет отменено военное положение — нужно тут же проводить выборы президента. После того как будет проведен референдум — если он будет проведен, — вне зависимости от результатов нужно заручиться решением Конституционного суда. А конституционный суд не работает", — заявил Путин.

По его словам, судебная система Украины уничтожена, что свидетельствует о несоответствии демократическим нормам. "Понятно, что там (на Украине — прим. ТАСС) дело дошло до уничтожения судебной системы как таковой. Это еще один яркий признак "демократичности" сегодняшней украинской власти", — сказал он. Путин отметил, что отчасти именно из-за этого договориться по принципиальным темам с представителями Киева будет невозможно.

"Конституционный суд [Украины] не работает, потому что после запросов о легитимности действующей власти он уклонился от этих решений, и глава режима просто приказал охране не пускать председателя Конституционного суда на рабочее место — вот такая "демократия" там. А председатель Верховного суда просто сидит в тюрьме по коррупционным обвинениям. Хорошо известно, что на Украине хватает этой коррупции, но почему нужно было именно председателя Верховного суда в тюрягу засадить — не очень понятно", — отметил президент России.

Также глава государства счел завышенными требованиями призывы устроить его встречу с Зеленским на площадках, предлагаемых Киевом. "Если нам говорят: "Мы хотим с вами встречи, но вы поезжайте туда-то, на эту встречу" — мне кажется, что это просто избыточные запросы в наш адрес", — заявил Путин.

Гарантии безопасности и просьбы Киева

Путин рассказал и о переменах в позиции Украины по взаимодействию с Россией. "Совсем недавно руководство киевского режима, мягко говоря, нелестно о нас отзывалось и исключало всякие возможности прямых контактов. Сейчас мы видим: они об этих контактах просят, во всяком случае их предлагают", — сказал российский лидер.

При этом он подчеркнул, что без оглядки на безопасность РФ нельзя решать вопросы безопасности Украины. "Несмотря на то, что каждая страна имеет право выбора обеспечения своей собственной безопасности, но без оглядки на безопасность самой России, такие вопросы не решаются", — сказал президент. Путин указал, что есть общее правило, выраженное и записанное в европейские документы: "Безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности другой".

"Если эти договоренности будут достигнуты, Россия — пусть никто не сомневается — их будет исполнять в полном объеме. Мы будем уважать те гарантии безопасности, которые, конечно, должны быть выработаны и для России, и для Украины. И, повторяю еще раз, безусловно, Россия будет эти договоренности исполнять", — подчеркнул российский лидер, добавив, что с РФ это на серьезном уровне никто не обсуждал.

Законные цели

По его словам, также нет необходимости в размещении войск западных стран на территории Украины после достижения долгосрочных мирных договоренностей. "Если будут достигнуты решения, которые приведут к долгосрочному миру, тогда я просто не вижу никакого смысла в их [западных войск] нахождении на территории Украины", — сказал Путин.

Глава государства предупредил, что войска НАТО, появившись на Украине, станут законными целями для российской армии. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что 26 государств, входящих в так называемую "коалицию желающих" подтвердили готовность участвовать в отправке военного контингента на Украину после установления перемирия или мира в этой стране. Макрон отказался перечислить эти страны и назвать даже примерную численность международного контингента, который коалиция планирует размещать на территории Украины, чтобы "не раскрывать карты" для России.

"Что касается возможных контингентов воинских на Украине — это одна из первопричин втягивания Украины в НАТО. Поэтому, если там будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их поражения", — заявил Путин.

Вступление в НАТО

Глава государства в очередной раз обозначил, что Россию абсолютно не устраивает вступление Украины в НАТО из-за вопросов безопасности.

"Тогда они (власти Украины во время правления президента Виктора Януковича — прим. ТАСС) были против втягивания Украины в НАТО, а это вопрос, который напрямую касался и касается с точки зрения обеспечения долгосрочных интересов России в области безопасности. Что сделали? В результате госпереворота устранили Януковича от власти. Устранили человека, который был против вступления Украины в НАТО. <…> К власти приведены силы, которые были за вступление и сейчас продолжают уповать на вступление Украины в НАТО. Вот это нас совершенно не устраивает", — сказал Путин.