Кремль видит конструктивные усилия Трампа по украинскому урегулированию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Александр Щербак/ ТАСС
Европа же пытается спровоцировать продолжение конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. РФ отмечает конструктивные усилия президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию, в то время как Европа пытается спровоцировать продолжение конфликта. Об этом заявил журналистам на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы видим очень конструктивные усилия президента США по поддержке урегулирования вокруг Украины. И мы видим возмутительные усилия европейских стран спровоцировать продолжение войны", - сказал Песков.

