Москва будет их уважать, отметил президент РФ

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Гарантии безопасности должны быть выработаны и для России, и для Украины, Москва будет их уважать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

"Если эти договоренности будут достигнуты, Россия - пусть никто не сомневается - их будет исполнять в полном объеме. Мы будем уважать те гарантии безопасности, которые, конечно, должны быть выработаны и для России, и для Украины. И, повторяю еще раз, безусловно, Россия будет эти договоренности исполнять", - подчеркнул Путин.

"Но, во всяком случае, с нами на серьезном уровне пока это никто не обсуждал", - сказал президент России.

