Путин считает Москву лучшим местом для встречи с Зеленским

Президент РФ назвал избыточными призывы устроить встречу на предлагаемых Киевом площадках

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал Москву лучшим местом для возможной встречи с Владимиром Зеленским.

"В следующий раз, если реально кто-то хочет с нами встретиться, мы готовы. Самое лучшее место для этого - столица Российской Федерации, город-герой Москва", - заявил президент на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

При этом он подчеркнул, что Россия готова дать гарантии безопасности Зеленскому и киевских представителей, если они решат приехать в российскую столицу.

Также российский лидер счел избыточными призывы устроить встречу на предлагаемых Киевом площадках.

Ранее на пресс-конференции по итогам визита в Китай Путин заявил, что готов пригласить Зеленского приехать в Москву, если он готов к встрече. Однако Зеленский, выступая на пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, отказался от предложения президента России.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.