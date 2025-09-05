С искусственного интеллекта ничего не спросишь, заявил президент

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Искусственный интеллект (ИИ) можно использовать в государственной деятельности, но принимать решения и отвечать за них должны люди. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

"Уверен, что возможности искусственного интеллекта можно использовать при любых решениях и нужно использовать при принятии любых решений во всех сферах, в том числе и в сфере ответственности Центрального банка, но принимать решения подобного рода должен конкретный человек, он и должен отвечать за принимаемые решения", - сказал Путин, отвечая на вопрос, можно ли доверить установление ключевой ставки ИИ.

"С искусственного интеллекта ничего не спросишь, это просто инструмент, а люди должны работать", - подчеркнул он.