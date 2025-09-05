Кроме того, генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2042 года не отвечает запросам, заявил зампред правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Поручение президента России Владимира Путина по созданию программы развития энергетики Дальнего Востока до 2050 года не выполнено, а генсхема размещения объектов электроэнергетики до 2042 года не отвечает всем запросам. Об этом на итоговом пресс-брифинге Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил зампред правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Можно хоть о чем говорить, но есть поручение президента создать программу развития энергетики Дальнего Востока до 2050 года, оно не выполнено. То есть этой программы нет. Это первое. Второе - есть [генеральная] схема размещения до 2042 года, но она не выполняет тех запросов", - заявил он.

Ранее в ходе ВЭФ в 2023 году глава государства поручил подготовить программу развития энергетических мощностей на Дальнем Востоке до 2050 года, также предложив правительству РФ разработать механизмы проектного финансирования этой стратегической программы.