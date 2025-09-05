Уроженец Омска Вадим Круглов погиб на фестивале Burning Man при невыясненных обстоятельствах

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Посольство России в США плотно контактирует с местной полицией в штате Невада, расследующей обстоятельства смерти гражданина РФ Вадима Круглова. Об этом ТАСС сообщили в российской дипмиссии.

"Посольство внимательно следит за ситуацией вокруг гибели россиянина Вадима Игоревича Круглова на фестивале Burning Man в штате Невада 30 августа. Установили плотный контакт с офисом шерифа округа Першинг, который занимается расследованием обстоятельств произошедшего. По результатам экспертизы ожидаем получить от американских правоохранителей официальное заключение с указанием причин смерти", - заявил дипломат.

В посольстве отметили, что поддерживают "постоянную связь с близкими Вадима Круглова на территории США, организующими сбор средств для транспортировки праха на родину (отец дал согласие на кремирование тела), а также родителями погибшего". "Окажем содействие в подготовке требующихся для этого документов", - добавили в дипмиссии.