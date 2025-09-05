Зампред Совета безопасности РФ также выразился по этому поводу на английском языке

СВЕТОГОРСК /Ленинградская область/, 5 сентября. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев охарактеризовал инициативы "коалиции желающих" по Украине как "чушь собачью" и bullshit.

"Это чушь собачья, ересь. То, чем они занимаются - выражаясь на английском языке - bullshit или просто shit, как угодно называйте", - заявил Медведев в беседе с журналистами.

На встрече "коалиции желающих" в Париже 4 сентября присутствовали европейские лидеры и Владимир Зеленский. На пресс-конференции президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что 26 входящих в коалицию государств подтвердили готовность участвовать в отправке военного контингента на Украину после установления перемирия или мира в этой стране. Он добавил, что "еще несколько стран продолжают обдумывать свою позицию", а всего встреча насчитывала 35 участников.