Мероприятие состоится обязательно, отметил пресс-секретарь президента

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в 2025 году проведет традиционную прямую линию с большой пресс-конференцией. Об этом сообщил в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, до конца года тоже будем проводить обязательно", - ответил он на вопрос, есть ли в планах на этот год, помимо других крупных мероприятий, традиционная прямая линия с большой пресс-конференцией.

Предыдущая прямая линия и большая пресс-конференция в совмещенном формате под названием "Итоги года с Владимиром Путиным" состоялась 19 декабря 2024 года. Общий формат был выбран в третий раз, впервые он был опробован в 2020 году. Изначально мероприятия проходили раздельно, впервые телевизионная прямая линия с гражданами состоялась у Путина в 2001 году.