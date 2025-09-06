Подача заявлений на дистанционное электронное голосование стартовала 28 июля и завершится 9 сентября

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Почти 1,5 млн избирателей в 24 регионах изъявили желание проголосовать онлайн на сентябрьских выборах. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев.

Подача заявлений на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) стартовала 28 июля и завершится 9 сентября. Для участия необходимо зарегистрироваться на портале vybory.gov.ru (через "Госуслуги") и подать заявку.

"Избирательная кампания стремительно приближается к завершающей стадии - дню голосования 14 сентября. Там, где голосование проводится три дня, оно начнется в пятницу, 12 сентября. Напомню, что в этой кампании вновь применяется дистанционное электронное голосование. В 24 субъектах подано почти 1,5 млн заявлений", - сказал Булаев.

В этом году ДЭГ на федеральной платформе пройдет в Коми, Северной Осетии, Чувашии, Пермском крае, Архангельской, Белгородской, Калужской, Костромской, Курганской, Магаданской, Московской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Свердловской и Челябинской областях, Севастополе, Ненецком автономном округе, Карелии, Липецкой, Самарской, Смоленской и Томской областях, а также в Удмуртии.

В единый день голосования в 81 регионе страны пройдут более 5 тыс. избирательных кампаний. В 20 субъектах состоятся прямые выборы губернаторов, в 11 - выборы депутатов заксобраний. Всего планируется замещение около 47 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей. Проголосовать смогут порядка 55 млн человек.