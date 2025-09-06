Как сообщил зампред ЦИК России Николай Булаев, всего в столице откроют 14 экстерриториальных избирательных участков для жителей 19 регионов

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Почти 13 тыс. жителей российских регионов, в которых в сентябре пройдут выборы губернаторов, изъявили желание проголосовать на экстерриториальных участках в Москве. Как сообщил ТАСС зампред ЦИК России Николай Булаев, руководство Москвы оказало максимальную поддержку регионам в организации голосования - от подбора помещений до оснащения участков стабильными каналами связи и системами видеонаблюдения.

Всего в Москве будет открыто 14 экстерриториальных избирательных участков для жителей 19 регионов. На этих участках будет проводиться электронное голосование с 12 по 14 сентября. "Избирателями этих субъектов для голосования на экстерриториальных участках в Москве подано почти 13 тыс. заявлений", - сказал Булаев.

В беседе с ТАСС он отметил, что именно применение электронного голосования позволило дать возможность принять участие в выборах избирателям, которые будут находиться вне своего региона в дни голосования. Подача заявлений для этого через портал "Госуслуги" началась 28 августа и завершится 8 сентября.

Булаев также подчеркнул, что руководство Москвы "оказало максимальную поддержку 19 субъектам РФ, где проходят выборы высших должностных лиц". "Подобраны не только помещения, а все участки обеспечены терминалами электронного голосования, устойчивыми каналами связи и системами видеонаблюдения", - заключил он.

Экстерриториальные участки для голосования в Москве будут расположены в ТРЦ "Афимолл Сити", ТЦ "Метрополис", ТРК "Форт Отрадное", ТРЦ "Щелковский", ТЦ "Город", ТРЦ "Ривьера", ТРЦ "Колумбус", ТРЦ "Спектр", МФК "Кунцево Плаза", ТЦ "Калейдоскоп", ТК "Зеленоградский", ТЦ "Галерея", а также в аванзале станции метро "Курская" Арбатско-Покровской линии (выход 1) и в холле гостиницы "Дельта" (ТГК "Измайлово").

Всего в единый день голосования в 81 регионе страны пройдут более 5 тыс. избирательных кампаний. Всего планируется замещение около 47 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей. Проголосовать смогут порядка 55 млн человек.