Ара Абрамян считает, что Армения заинтересована в том, чтобы эти договоренности носили юридически обязывающий характер

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Документы, подписанные премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 8 августа в Вашингтоне, не имеют никакой юридической силы и не принесут мир в Закавказье. Такое мнение высказал в интервью ТАСС президент Союза армян России Ара Абрамян.

"Я посмотрел то, что подписали Алиев и Пашинян в присутствии [президента США Дональда] Трампа. Трамп просто засвидетельствовал, что да, при мне подписали, не более того. Америка не несет никакой ответственности. Эта бумага никакой роли не играет и никакого мира не принесет", - сказал Абрамян.

По оценке главы союза, Армения заинтересована в том, чтобы эти договоренности носили юридически обязывающий характер. "Но эти бумаги юридически никакой роли не играют. Это очень важно. Все бумаги, которые он (Пашинян - прим. ТАСС) подписал. Договоренности должны быть юридически обязывающими, должны международные юристы проработать эти бумаги, нужно отстаивать интересы государства. Значит, он (Пашинян - прим. ТАСС) не отстаивает интересы своего государства", - отметил Абрамян.

По его мнению, от подписанной в Вашингтоне декларации на данный момент выигрывают США и Азербайджан. "Президент США Трамп выиграл, потому что объявил - вот видите, я остановил войну, 35 лет воевали. И второй выигравший - Азербайджан, он получил то, что ему нужно было получить", - пояснил Абрамян.

Пашинян и Алиев 8 августа по итогам трехсторонней встречи в Вашингтоне с Трампом подписали совместную декларацию. Она включает семь пунктов, которые подчеркивают стремление Баку и Еревана к миру, но не фиксируют его детали. В декларации отмечается, что стороны парафировали согласованный текст соглашения об установлении мира и восстановлении отношений между Азербайджаном и Арменией, а также будут прилагать усилия для его окончательной ратификации. Кроме того, Ереван и Баку подписали совместное обращение к ОБСЕ о роспуске Минской группы.