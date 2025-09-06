Глава Союза Ара Абрамян особо подчеркнул значимость подписания на саммите соглашения между Россией, КНР и Монголией о строительстве газопровода "Сила Сибири - 2"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Активная работа и сила воли президента России Владимира Путина на саммите ШОС в Китае вызывает только гордость и придает веру в будущую победу. Об этом заявил в интервью ТАСС президент Союза армян России Ара Абрамян.

"Я сейчас видел нашего президента (Владимира Путина - прим. ТАСС) в Китае, на саммите ШОС. Я горжусь - как он смог все это провести, какая у него сила воли, какая трудоспособность, со всеми провести переговоры, от малых до самых больших государств, таких как Индия и Китай, со всеми переговоры. И все четко и ясно", - сказал Абрамян.

Глава Союза армян России особо подчеркнул значимость подписания на саммите ШОС соглашения между РФ, КНР и Монголией о строительстве газопровода "Сила Сибири - 2" для поставок российского газа в Китай. "Это огромное достижение, а есть же еще десятки таких. Каждый день по 15 часов переговоры, или интервью, или что-то еще. Вот этим мы гордимся, это тоже дает нам силу - вера в нашего президента. Мы не сомневаемся, что победим", - отметил Абрамян.

Визит Путина в Китай

Саммит ШОС проходил в Тяньцзине 31 августа - 1 сентября. В нем приняли участие лидеры более чем 20 государств, включая президента РФ, а также представители 10 международных организаций. По итогам саммита было подписано 15 новых документов о сотрудничестве.

2 сентября в Пекине прошли переговоры Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, по итогам которых подписано 22 документа о сотрудничестве России и Китая. 3 сентября российский лидер присутствовал в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.